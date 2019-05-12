"Hiko" стал свободным агентом

Американский игрок Спенсер "Hiko" Мартин сообщил в твиттере, что больше не является членом состава Rogue по CS:GO. Его контракт с клубом истек в пятницу, и теперь он готов рассмотреть предложения от других коллективов для продолжения карьеры.

"Hiko" – единственный игрок из бывшего состава Rogue, который остался без команды. Ранее Маттиас "MSL" Лауридсен и Николай "niko" Кристенсен присоединились к OpTic Gaming, а Даниэль "vice" Ким и Хантер "SicK" Мимс стали игроками Cloud9 и Complexity Gaming соответственно.