Heroic выбила Fnatic из cs_summit 6
2 июля 2020, 19:55
Heroic обыграла Fnatic в матче нижней сетки cs_summit 6 для Европы. Коллектив Каспера «cadiaN» Меллера завершил встречу со счетом 2:1 и прошел в следующий раунд плей-офф.
Heroic сразится с победителем из пары OG — GODSENT. Начало встречи запланировано на 3 июля, 16:00 мск. Fnatic сыграет в матче за пятое место.
Cs_summit 6 для Европы проходит с 22 июня по 5 июля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/heroic-vybila-fnatic-iz-cs_summit-6
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