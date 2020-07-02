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Heroic выбила Fnatic из cs_summit 6

2 июля 2020, 19:55

Heroic обыграла Fnatic в матче нижней сетки cs_summit 6 для Европы. Коллектив Каспера «cadiaN» Меллера завершил встречу со счетом 2:1 и прошел в следующий раунд плей-офф.

Heroic сразится с победителем из пары OG — GODSENT. Начало встречи запланировано на 3 июля, 16:00 мск. Fnatic сыграет в матче за пятое место.

Cs_summit 6 для Европы проходит с 22 июня по 5 июля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/heroic-vybila-fnatic-iz-cs_summit-6

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