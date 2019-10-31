Heroic сыграет в полуфинале квалификации на EPICENTER 2019

Коллектив завершил встречу со счетом 2:0 — 22:19 на Overpass и 16:6 на Vertigo. В следующем матче датский коллектив встретится с North.

Ранее команда Джейкоба «JUGI» Хансена обыграла Tricked Esport со счетом 2:0. Состав Николая «HUNDEN» Петерсена покинул квалификацию. Во втором полуфинале выступят SMASH Esports и mousesports.

Закрытая европейская квалификация на EPICENTER 2019 проходит с 30 по 31 октября в онлайне. Команды сражаются за квоту на LAN-финал чемпионата.