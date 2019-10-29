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HellRaisers сыграют в одной группе с Fnatic во второй фазе ESL Pro League

16:50

Организаторы ESL Pro League Season 10 по CS:GO назвали посев команд во второй фазе чемпионата для Европы и Северной Америки. HellRaisers попали в группу B, где поборются с Fnatic, Team Vitality и FaZe Clan.

Вторая фаза EPL Season 10 для Европы пройдет с 13 по 18 ноября в Лондоне, а для Северной Америки — в Бербанке. Участники разыграют последние четыре слота в каждом дивизионе. Обладателей путевок на LAN-финал определят по итогам группового этапа с круговой системой и матчами до двух побед. Остальные коллективы пройдут в следующий сезон соревнования.

LAN-финал ESL Pro League Season 10 пройдет 3-8 декабря в Оденсе (Дания). 16 коллективов разыграют 600 тысяч долларов и слот на IEM Katowice 2020.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/hellraisers-sygrayut-v-odnoi-gruppe-s-fnatic-vo-vtoroi-faze-esl-pro-league

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