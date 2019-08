HellRaisers покинули New York Invitational

HellRaisers проиграли BIG в матче на вылет группы A на GG.Bet New York Invitational по CS:GO и покинули турнир. Матч завершился со счетом 1:2 — 11:16 на Dust2, 16:11 на Overpass и 11:16 на Inferno.

BIG встретится с AVANGAR в решающем матче группового этапа за выход в плей-офф. New York Invitational проходит с 3 по 7 августа в онлайне. Победитель получит слот на ESL One New York, а второй финалист — пять тысяч долларов.