HellRaisers и ESPADA сыграют на SECTOR: MOSTBET Season 2
17:39
Организаторы SECTOR: MOSTBET Season 2 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. HellRaisers попали в квартет В, куда также вошли Pompa Team, SKADE и SpeedRunners.
В группе А сыграют Tricked Esport, ESPADA, Team Singularity и Team EndPoint. Первый этап пройдет по системе GSL с матчами до двух побед. В плей-офф попадут по две лучшие команды из каждой группы.
SECTOR: MOSTBET Season 2 проходит с 15 марта в онлайне. Восемь команд разыгрывают 10 тысяч долларов, из которых 7 тысяч достанется победителю.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/hellraisers-i-espada-sygrayut-v-sector-mostbet-season-2