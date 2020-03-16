HellRaisers и ESPADA сыграют на SECTOR: MOSTBET Season 2

Организаторы SECTOR: MOSTBET Season 2 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. HellRaisers попали в квартет В, куда также вошли Pompa Team, SKADE и SpeedRunners.

В группе А сыграют Tricked Esport, ESPADA, Team Singularity и Team EndPoint. Первый этап пройдет по системе GSL с матчами до двух побед. В плей-офф попадут по две лучшие команды из каждой группы.

SECTOR: MOSTBET Season 2 проходит с 15 марта в онлайне. Восемь команд разыгрывают 10 тысяч долларов, из которых 7 тысяч достанется победителю.