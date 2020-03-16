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HellRaisers и ESPADA сыграют на SECTOR: MOSTBET Season 2

17:39

Организаторы SECTOR: MOSTBET Season 2 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. HellRaisers попали в квартет В, куда также вошли Pompa Team, SKADE и SpeedRunners.

В группе А сыграют Tricked Esport, ESPADA, Team Singularity и Team EndPoint. Первый этап пройдет по системе GSL с матчами до двух побед. В плей-офф попадут по две лучшие команды из каждой группы.

SECTOR: MOSTBET Season 2 проходит с 15 марта в онлайне. Восемь команд разыгрывают 10 тысяч долларов, из которых 7 тысяч достанется победителю.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/hellraisers-i-espada-sygrayut-v-sector-mostbet-season-2

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