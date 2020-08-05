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«Grim» стал игроком Team Liquid

16:30

Киберспортсмен Майкл «Grim» Винс стал новым игроком состава Team Liquid по CS:GO.

Grim заменит ушедшего в инактив Ника «nitr0» Каннеллу, который представлял клуб с в января 2015 года. Под тегом Liquid он выступил на восьми мейджорах и выиграл второй сезон Intel Grand Slam. Организация и игрок не назвали причины этого решения.

Grim начал профессиональную карьеру в 2017 году. Он выступал за Team Dignitas, Spacestation Gaming, The Quest, Triumph и другие клубы.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/oficialno-grim-stal-igrokom-team-liquid

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