«Grim» стал игроком Team Liquid

Киберспортсмен Майкл «Grim» Винс стал новым игроком состава Team Liquid по CS:GO.

Grim заменит ушедшего в инактив Ника «nitr0» Каннеллу, который представлял клуб с в января 2015 года. Под тегом Liquid он выступил на восьми мейджорах и выиграл второй сезон Intel Grand Slam. Организация и игрок не назвали причины этого решения.

Grim начал профессиональную карьеру в 2017 году. Он выступал за Team Dignitas, Spacestation Gaming, The Quest, Triumph и другие клубы.