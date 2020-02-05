GODSENT выбила Virtus.pro из ICE Challenge 2020

Virtus.pro проиграла GODSENT в четвертьфинале GG.Bet ICE Challenge 2020 по CS:GO и покинула чемпионат. Матч завершился со счетом 0:2 — 9:16 на Dust2 и 13:16 на Vertigo. Команда Алексея «Qikert» Голубева разделила с OG 5-6 место и заработала 10 тысяч долларов.

В следующей игре коллектив Микаила «Maikelele» Билла сразится с Natus Vincere, которые заняли первое место в группе B.

Ранее чемпионат покинули Heroic и ENCE eSports. Коллективы заняли последние места в своих группах.

GG.Bet ICE Challenge 2020 проходит с 1 по 6 февраля в Лондоне. Команды разыгрывают призовой фонд в 250 тысяч долларов.

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/godsent-vybila-virtus-pro-iz-ice-challenge-2020