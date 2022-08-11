Глава Team Empire заявил, что сейчас трудно оценивать перспективы киберспорта в России

Генеральный директор Team Empire Сергей Nevod Неводничий рассказал, что думает по поводу состава по CS:GO.

«Мы рассматривали вариант переезда организации. Надо учитывать тот факт, что, например, составу по Apex было запрещено играть с территории РФ. Мы рассматриваем разные варианты расположения тренировочных баз. И не только Сербию, но и другие территории, в частности Казахстан. Но, как писалось выше, сейчас все зависит от того, как быстро получится наладить нормальную работу организации. Сейчас трудно оценивать перспективы именно российского киберспорта», — цитирует Неводничева Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Team Empire может лишиться слота на квалификацию к TI 11.