Gen.G и Cloud9 прошли в плей-офф ESL One: Road to Rio для Северной Америки

Завершились матчи группы A в североамериканском дивизионе ESL One: Road to Rio по CS:GO. Первое место в группе заняла Gen.G и прошла в полуфинал.

На второй и третьей строчке остановились 100 Thieves и Cloud9 соответственно. Команды также получили слоты во второй стадии соревнования — они начнут плей-офф с четвертьфиналов. Расписание этих раундов пока неизвестно. Evil Geniuses, Triumph и Orgless покинули турнир.

Оппоненты коллективов определятся в решающих противостояниях группы B. Матчи проведут в ночь с 3 на 4 мая. В них MIBR встретится с FURIA Esports, Team Liquid сыграет против YeaH! Gaming, а Team Envy поборется с Bad News Bears.

Матчи североамериканского дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 22 апреля по 10 мая в онлайне. 12 команд разыгрывают 60 тысяч долларов и рейтинговые очки, c помощью которых Valve и ESL определят участников мейджора ESL One Rio 2020.