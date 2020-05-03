Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Gen.G и Cloud9 прошли в плей-офф ESL One: Road to Rio для Северной Америки

11:49

Завершились матчи группы A в североамериканском дивизионе ESL One: Road to Rio по CS:GO. Первое место в группе заняла Gen.G и прошла в полуфинал.

На второй и третьей строчке остановились 100 Thieves и Cloud9 соответственно. Команды также получили слоты во второй стадии соревнования — они начнут плей-офф с четвертьфиналов. Расписание этих раундов пока неизвестно. Evil Geniuses, Triumph и Orgless покинули турнир.

Оппоненты коллективов определятся в решающих противостояниях группы B. Матчи проведут в ночь с 3 на 4 мая. В них MIBR встретится с FURIA Esports, Team Liquid сыграет против YeaH! Gaming, а Team Envy поборется с Bad News Bears.

Матчи североамериканского дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 22 апреля по 10 мая в онлайне. 12 команд разыгрывают 60 тысяч долларов и рейтинговые очки, c помощью которых Valve и ESL определят участников мейджора ESL One Rio 2020.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gen-g-i-cloud9-proshli-v-plei-off-esl-one-road-to-rio-dlya-severnoi-ameriki

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир