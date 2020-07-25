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Gambit Yongsters сыграют в полуфинале CTRL PLAY LEAGUE

08:30

Gambit Youngsters победили EXTREMUM в заключительном матче группового этапа CTRL PLAY LEAGUE по CS:GO. Коллектив Антона «supra» Чернобая завершил встречу со счетом 16:4 на Dust 2 и заработал четвертую победу на чемпионате.

Gambit.Y завершили групповой этап без поражений и возглавили группу B. Российская команда начнет выступление в плей-офф с полуфинала. Вторым полуфиналистом турнира стала Hard Legion Esports, которая без поражений вышла в лидеры группы А. Vega Squadron Academy и 100PingGods покинули турнир, заняв последние места в группах A и B соответственно.

CTRL PLAY LEAGUE проходит с 20 июля по 2 августа в онлайне. Участники разыгрывают призовой фонд в размере 28 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gambit-yongsters-sygrayut-v-polufinale-ctrl-play-league

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