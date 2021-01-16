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Gambit Esports выиграла Fight Series

16 января 2021, 23:59

Gambit Esports победила Sinners Esports в финале Vulkan Fight Series по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:0 — 16:13 на Vertigo и 16:14 на Inferno. Коллектив Дмитрия «sh1ro» Соколова заработал за первое место 22,5 тысячи долларов, а второй финалист получил 11 тысяч.

Vulkan Fight Series CS:GO прошел с 9 декабря по 16 января. Команды разыграли призовой фонд в размере 45 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gambit-esports-vyigrala-vulkan-fight-series

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