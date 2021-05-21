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Gambit Esports одержала вторую победу на EPIC CIS League Spring 2021

00:41

Российская команда Gambit Esports обыграла российскую Trident Clan в группе на EPIC CIS League Spring 2021. Счет по картам: 16-12 на Mirage, 16-5 на Inferno.

Gambit одержала вторую победу и идет на 3-м месте в таблице, а Trident Clan с одной победой занимает 10-ю строчку.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд 40 тысяч долларов и очки RMR, которые нужны для получения слота на PGL Major Stockholm 2021.

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