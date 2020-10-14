Gambit Esports не сможет заявить нового тренера на IEM New York 2020

Организаторы IEM New York 2020 для СНГ запретили Gambit Esports заявить нового тренера перед началом турнира, поэтому команда будет выступать без наставника.

По словам представителей организации, причиной этого решения было названо закрытое трансферное окно. Gambit Esports уточнила, что оно завершилось до публикации отчета комиссии ESIC, поэтому в такой же ситуации оказались многие европейские коллективы.

IEM New York Online 2020 для СНГ проходит с 13 по 25 октября. 12 участников разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов, а также очки RMR и Pro Tour.