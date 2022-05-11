G2 прошли в Legends стадию мейджора, победив ENCE

На Challengers стадии PGL Major Antwerp 2022 прошел матч между ENCE и G2 за выход в Legends стадию. Победа досталась французской организации G2 со счетом 2-1.

Первая карта игры Dust 2 — выбор G2 закончилась со счетом 16-7 в пользу G2. Вторая карта Ancient — выбор ENCE завершилась со счетом 19-16 в пользу ENCE. Третья карта игры — Mirage завершилась победой G2 со счетом 16-9.

Ранее Team Vitality также прошли в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022, победив Forze.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Гэсэр Галсанов