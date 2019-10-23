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G2 Esports встретится с Ninjas in Pyjamas в матче за выход в плей-офф StarSeries

08:20

G2 Esports обыграла AVANGAR в полуфинале группы B на StarSeries & i-League CS:GO Season 8 по CS:GO.

Матч завершился со счетом 2:0 — 16:11 на Vertigo и 19:16 на Train. 24 октября команда из Франции сыграет с Ninjas in Pyjamas за выход в плей-офф турнира.

AVANGAR упала в нижнюю сетку, где 23 октября сыграет с победителем в матче FURIA Esports — 5Power Gaming. Проигравший покинет турнир.

StarSeries & i-League CS:GO Season 8 проходит с 21 по 27 октября в Белеке, Турция. 16 команд сражаются за призовой фонд в 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/g2-esports-vstretitsya-s-ninjas-in-pyjamas-v-matche-za-vykhod-v-plei-off-starseries

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