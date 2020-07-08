G2 Esports и forZe выступят на турнире WePlay! Valorant Invitational

Студия WePlay! анонсировала чемпионат Valorant Invitational. На турнире выступят восемь коллективов — два победителя отборочных и шесть приглашенных команд, в том числе forZe, G2 Esports и Ninjas in Pyjamas.

Участие в соревновании также подтвердили британская fish123, состав Кирилла ANGE1 Карасева PartyParrots и Prodigy, которую ранее представляли Адиль «ScreaM» Бенрлитом, Вильям «draken» Сундин и другие игроки в CS:GO. Оставшиеся слоты будут разыграны в открытых квалификациях 13-14 июля.

Групповой этап WePlay! Valorant Invitational пройдет с 15 по 17 июля в онлайне. Участники сыграют по швейцарской системе. Четыре лучшие команды попадут в плей-офф с сеткой формата single-elimination — финал назначен на 19 июля. Призовой фонд соревнования составит 50 тысяч долларов.