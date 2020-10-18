G2 Esports и Fnatic прошли в плей?офф DreamHack Open Fall 2020

G2 Esports победила Heroic, а Fnatic одолела OG в заключительных матчах групп A и B за выход в верхнюю сетку плей-офф DreamHack Open Fall 2020 по CS:GO. Обе встречи завершились со счетом 2:1. Проигравшие команды начнут выступление в плей-офф из нижней сетки.

DreamHack Open Fall 2020 проходит с 15 по 25 октября в онлайне. Участники разыгрывают 115 тысяч долларов, слот на декабрьском LAN от ESL и очки RMR, необходимые для попадания на ближайший мейджор.