FURIA Esports выиграла EPL Season 12 для Северной Америки

FURIA Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Северной Америки.

В решающем матче она обыграла 100 Thieves со счетом 3:0 — 16:7 на Vertigo и 16:10 на Inferno. FURIA имела преимущество в одну карту за счет выхода в гранд-финал из верхней сетки.

За победу команда из Бразилии получила 77,5 тысяч долларов. За второе место 100 Thieves заработали 38 тысяч.

ESL Pro League Season 12 для Северной Америки прошел с 1 по 27 сентября. Восемь команд разыграли 225 тысяч долларов.