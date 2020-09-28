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FURIA Esports выиграла EPL Season 12 для Северной Америки

01:22

FURIA Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Северной Америки.

В решающем матче она обыграла 100 Thieves со счетом 3:0 — 16:7 на Vertigo и 16:10 на Inferno. FURIA имела преимущество в одну карту за счет выхода в гранд-финал из верхней сетки.

За победу команда из Бразилии получила 77,5 тысяч долларов. За второе место 100 Thieves заработали 38 тысяч.

ESL Pro League Season 12 для Северной Америки прошел с 1 по 27 сентября. Восемь команд разыграли 225 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/furia-esports-vyigrala-epl-season-12-dlya-severnoi-ameriki

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