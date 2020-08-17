FURIA Esports выиграла DreamHack Open Summer 2020 для Америки

FURIA Esports одолела Team Liquid в финале DreamHack Open Summer 2020 по CS:GO для Америки. Матч закончился со счетом 2:1 — 11:16 на Vertigo, 19:16 на Nuke и 16:11 на Inferno. За первое место команда из Бразилии получила 35 тысяч долларов.

Оба коллектива заняли первые места в групповом этапе. В плей-офф FURIA обыграла Chaos, а Team Liquid одолела Team One.

DreamHack Open Summer 2020 для Америки прошел с 8 по 16 августа в онлайне. Команды разыграли призовой фонд в размере 90 тысяч долларов.