FURIA Esports победила Team Liquid и прошла в финал ESL One: Road to Rio

FURIA Esports сыграет в решающем матче ESL One: Road to Rio по CS:GO для Северной Америки. В полуфинале бразильский состав победил Team Liquid. Встреча закончилась со счетом 2:0 — 16:14 на Overpass и 16:12 на Vertigo.

Оппонентом FURIA в финале станет Gen.G, которая ранее одолела Cloud9. Team Liquid и C9 сыграют в матче за третье место — эта встреча пройдет параллельно с финалом

В ночь на 10 мая также состоялся матч за пятую строчку между Team Envy и 100 Thieves. Победителем противостояния стал коллектив Ноа «Nifty» Франциса — встреча закончилась со счетом 2:1.

ESL One: Road to Rio для Северной Америки проходит с 22 апреля по 10 мая в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 60 тысяч долларов.