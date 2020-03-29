FunPlus Phoenix снова сменила состав на FLASHPOINT Season 1

Ростер Bad News Bears представит FunPlus Phoenix на FLASHPOINT Season 1 по CS:GO. Информация об этом появилась на трансляции турнира. Ранее за китайскую организацию должен был выступить коллектив Swole Patrol.

Изначально за FPP выступал ростер Heroic, но во время турнира стало известно, что участника коллектива Патрика «es3tag» Хансена подпишет Astralis. Это, по словам CEO датской организации, поставило под угрозу сделку с FunPlus.

Первый матч на FLASHPOINT Season 1 состав Bad News Bears проведет против c0ntact Gaming.