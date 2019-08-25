Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«Freddieb» покинул состав Ancient

08:50

Игрок в CS:GO Фредрик «freddieb» Буе сообщил, что уходит из шведского состава Team Ancient. Он рассказал, что продолжит играть, но ему нужно сменить рабочую обстановку.

— Вчера я решил закончить свое путешествие с моими друзьями из Ancient, — заявил игрок.- Я продолжу играть и работать над собой, но мне нужно поменять рабочую среду. Открыт для предложений со всего мира.

Выступая за Ancient, вместе с командой «freddieb» занял второе место на DreamHack Open Summer 2019. В финале шведский коллектив проиграл OpTic Gaming со счетом 0:2. Ancient также сыграла на Europe Minor Championship — Berlin 2019, но заняла там 7-8 место и не прошла на мейджор.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/freddieb-pokinul-sostav-ancient

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир