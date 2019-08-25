«Freddieb» покинул состав Ancient

Игрок в CS:GO Фредрик «freddieb» Буе сообщил, что уходит из шведского состава Team Ancient. Он рассказал, что продолжит играть, но ему нужно сменить рабочую обстановку.

— Вчера я решил закончить свое путешествие с моими друзьями из Ancient, — заявил игрок.- Я продолжу играть и работать над собой, но мне нужно поменять рабочую среду. Открыт для предложений со всего мира.

Выступая за Ancient, вместе с командой «freddieb» занял второе место на DreamHack Open Summer 2019. В финале шведский коллектив проиграл OpTic Gaming со счетом 0:2. Ancient также сыграла на Europe Minor Championship — Berlin 2019, но заняла там 7-8 место и не прошла на мейджор.