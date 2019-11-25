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ForZe выступит на EPICENTER 2019

16:28

ForZe победила Gambit Youngsters в финале закрытых отборочных на EPICENTER 2019 по CS:GO для СНГ. Матч завершился со счетом 2:0 — 22:20 на Vertigo и 16:12 на Inferno. Команда Дмитрия «facecrack» Алексеева заработала путевку на LAN-финал турнира.

Отборочные на EPICENTER для СНГ прошли с 23 по 24 ноября. Квоту в европейской квалификации получила Heroic, а в Китае слот заработала Vici Gaming. Приглашения в основной этап получили AVANGAR, Evil Geniuses, Fnatic, Natus Vincere и Team Vitality.

EPICENTER 2019 состоится 17-22 декабря в Москве. Восемь коллективов разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов — победитель получит 250 тысяч.

Дополнительная информация

https://www.cyberport.ru/counter-strike-go/news/forze-vystupit-na-epicenter-2019

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