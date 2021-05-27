forZe проиграла Natus Vincere на EPIC CIS League Spring 2021

Российская Natus Vincere переиграла российскую forZe в матче нижней сетки EPIC CIS League Spring 2021. NaVi выиграла со счетом 2:0 и прошла во второй раунд, где сыграет с проигравшим из пары Team Spirit — Gambit Esports.

Таким образом, ForZe заняла 7-8 место и заработала 1,5 тысячи долларов, а также 950 очков RMR.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и очки RMR.