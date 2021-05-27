Киберспорт
CS:GO
Новости Статьи DOTA League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

forZe проиграла Natus Vincere на EPIC CIS League Spring 2021

03:55
Теги:

Российская Natus Vincere переиграла российскую forZe в матче нижней сетки EPIC CIS League Spring 2021. NaVi выиграла со счетом 2:0 и прошла во второй раунд, где сыграет с проигравшим из пары Team Spirit — Gambit Esports.

Таким образом, ForZe заняла 7-8 место и заработала 1,5 тысячи долларов, а также 950 очков RMR.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и очки RMR.

Читайте также

Россия выиграла у Дании благодаря связке самых молодых игроков. С ними не страшно за будущее
Эмери — король! Он взял четвертый трофей в Лиге Европы в сумасшедшем матче
Матч России с Данией — больно, мучительно и даже ужасно. Хорошо, что победили
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд