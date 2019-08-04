ForZe обыграла AVANGAR и вышла в плей-офф New York Invitational

ForZe обыграла AVANGAR в группе А на GG.Bet New York Invitational по CS:GO и вышла в плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:9 на Inferno и 19:15 на Mirage. В полуфинале команда Алмаза "almazer" Ассадулина встретится с коллективом, который займет второе место в группе B.

AVANGAR сыграет с победителем пары BIG — HellRaisers в матче за выход в плей-офф. Противостояние начнется 6 августа в 18.00 по московскому времени.

New York Invitational проходит с 3 по 7 августа в онлайне. Победитель получит слот на ESL One New York, а второй финалист — пять тысяч долларов.