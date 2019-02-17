Fnatic вылетела с IEM Katowice Major 2019

Fnatic проиграла G2 Esports со счетом 1:2 в четвертом раунде предварительной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и покинула турнир. Ранее шведский коллектив уступил Vici Gaming и Winstrike Team.

17 февраля G2 Esports встретится с коллективом, который также имеет статистику матчей 2:2. Команды сыграют в формате best-of-3. Победитель выйдет в основной этап мейджора, а проигравший покинет турнир.

IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенды", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.