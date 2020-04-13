Fnatic выиграла ESL Pro League Season 11 для Европы

Fnatic победила mousesports в финале европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч завершился со счетом 3:2 — 16:11 на Overpass, 7:16 на Dust2, 7:16 на Vertigo, 16:1 на Nuke и 16:12 на Mirage. Команда Йеспера «JW» Векселя заработала за первое место 110 тысяч долларов, а второй финалист — 65 тысяч долларов.

На пути к финалу mousesports заняла первое место в групповом этапе, третье место во втором этапе и обыграла Astralis в полуфинале турнира. Fnatic досрочно попала в финал, заняв первое место во втором этапе.

ESL Pro League Season 11 для Европы прошел с 16 марта по 12 апреля в онлайне. 18 коллективов разыграли 531 тысячу долларов.