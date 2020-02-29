Fnatic сыграет с G2 Esports в полуфинале IEM Katowice 2020

Fnatic обыграла 100 Thieves в четвертьфинале IEM Katowice 2020 по CS:GO. Команда Робина «flusha» Ронквеста победила со счетом 2:0 и прошла в следующий этап плей-офф, где поборется с G2 Esports за выход в финал турнира.

100 Thieves завершили выступление на чемпионате. Австралийский коллектив занял 5-6 место и заработал 15 тысяч долларов.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 24 февраля по 1 марта. Команды разыгрывают 500 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю.