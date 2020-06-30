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Fnatic сыграет с BIG в полуфинале верхней сетки cs_summit 6

30 июня 2020, 08:05

Fnatic победила Ninjas in Pyjamas, а BIG расправилась с GODSENT в первом этапе плей-офф cs_summit 6 по CS:GO для Европы. Обе встречи завершились со счетом 2:0, победители вышли в полуфинал виннеров.

Team Vitality сыграет с OG 1 июля, а Fnatic сразится с BIG. 30 июня пройдут матчи на вылет между North — Heroic и NiP — GODSENT.

Cs_summit 6 для Европы проходит с 24 июня по 5 июля. 16 коллективов разыгрывают 125 тысяч долларов и квалификационные очки, которые Valve и ESL используют для определения участников мейджора ESL One Rio 2020.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fnatic-sygraet-s-big-v-polufinale-verkhnei-setki-cs_summit-6

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