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Fnatic начнет плей-офф BLAST Premier: Spring 2020 Showdown с полуфинала

16:30

Fnatic обыграла Team Dignitas в заключительном матче группы В на BLAST Premier: Spring 2020 Showdown по CS:GO. Команда Робина «flusha» Ронквеста завершила встречу со счетом 16:9 на Dust 2.

Fnatic заняла второе место в групповом этапе и прошла в полуфинал. Dignitas начнет выступление в основном этапе с четвертьфинала — команда Патрика «f0rest» Линдберга заняла четвертую строчку в турнирной таблице.

BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 1 по 15 июня в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 182,5 тысячи долларов, а также две квоты на BLAST Premier: Spring 2020 European Showdown.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fnatic-nachnet-plei-off-blast-premier-spring-2020-showdown-s-polufinala

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