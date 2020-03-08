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Fnatic и Ninjas in Pyjamas прошли на Europe Minor Championship — Rio 2020

11:30

Fnatic и Ninjas in Pyjamas победили во втором раунде верхней сетки отборочных на Europe Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO и получили слоты на LAN-турнире в Бразилии. В противостояниях за слоты они обыграли Team Dignitas и BIG соответственно.

Team Dignitas, BIG, GODSENT и Heroic продолжат борьбу за квоты на LAN-финал в нижней сетке квалификации. Решающие матчи отборочных запланированы на 8 марта.

Отборочные на Europe Minor Championship — Rio 2020 проходят с 7 по 8 марта в онлайне. 16 команд разыгрывают восемь слотов на LAN-финале, который проведут с 26 апреля по 2 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fnatic-i-ninjas-in-pyjamas-proshli-na-europe-minor-championship-rio-2020

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