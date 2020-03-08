Fnatic и Ninjas in Pyjamas победили во втором раунде верхней сетки отборочных на Europe Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO и получили слоты на LAN-турнире в Бразилии. В противостояниях за слоты они обыграли Team Dignitas и BIG соответственно.

Team Dignitas, BIG, GODSENT и Heroic продолжат борьбу за квоты на LAN-финал в нижней сетке квалификации. Решающие матчи отборочных запланированы на 8 марта.

Отборочные на Europe Minor Championship — Rio 2020 проходят с 7 по 8 марта в онлайне. 16 команд разыгрывают восемь слотов на LAN-финале, который проведут с 26 апреля по 2 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).