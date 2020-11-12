Fnatic и MAD Lions выиграли первые матчи на Flashpoint Season 2

Fnatic одолела c0ntact Gaming, а MAD Lions обыграли Team Dignitas в первых матчах группы А на Flashpoint Season 2 по CS:GO. Победители сыграют между собой 13 ноября.

Team Dignitas и c0ntact Gaming упали в нижнюю сетку группы А. 13 ноября в они сыграют между собой в матче на вылет.

Flashpoint Season 2 проходит с 10 ноября по 6 декабря в онлайне. 12 коллективов из Европы и СНГ разыгрывают миллион долларов и очки BLAST. Победитель получит 500 тысяч долларов и 3 тысячи баллов.