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Fnatic и MAD Lions выиграли первые матчи на Flashpoint Season 2

16:20

Fnatic одолела c0ntact Gaming, а MAD Lions обыграли Team Dignitas в первых матчах группы А на Flashpoint Season 2 по CS:GO. Победители сыграют между собой 13 ноября.

Team Dignitas и c0ntact Gaming упали в нижнюю сетку группы А. 13 ноября в они сыграют между собой в матче на вылет.

Flashpoint Season 2 проходит с 10 ноября по 6 декабря в онлайне. 12 коллективов из Европы и СНГ разыгрывают миллион долларов и очки BLAST. Победитель получит 500 тысяч долларов и 3 тысячи баллов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fnatic-i-mad-lions-vyigrali-pervye-matchi-na-flashpoint-season-2

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