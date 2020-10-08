«Floppy» перешел в новый состав Cloud9 по CS:GO

Американский киберспортсмен Рикки «floppy» Кэмери присоединился к новому составу Cloud9 по CS:GO. Ранее игрок уже представлял эту организацию, но затем руководство клуба решило собрать другую команду.

Контракт с «floppy» подписан на три года, зарплата игрока за этот период составит 432 тысячи долларов. В новую команду также вошли Уильям «mezii» Мерриман, Озгюр «woxic» Экер и Алекс «ALEX» МакМикин. Тренировать коллектив будет бывший наставник 100 Thieves Александр «kassad» Трифунович.