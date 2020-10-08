«Floppy» перешел в новый состав Cloud9 по CS:GO
16:48
Американский киберспортсмен Рикки «floppy» Кэмери присоединился к новому составу Cloud9 по CS:GO. Ранее игрок уже представлял эту организацию, но затем руководство клуба решило собрать другую команду.
Контракт с «floppy» подписан на три года, зарплата игрока за этот период составит 432 тысячи долларов. В новую команду также вошли Уильям «mezii» Мерриман, Озгюр «woxic» Экер и Алекс «ALEX» МакМикин. Тренировать коллектив будет бывший наставник 100 Thieves Александр «kassad» Трифунович.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/floppy-pereshyol-v-novyi-sostav-cloud9-po-cs-go
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