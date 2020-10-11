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FaZe Clan сыграет с OG в финале европейского IEM New York 2020

07:40

FaZe Clan победила Team Vitality, а OG одолела Fnatic в полуфиналах европейского IEM New York 2020 по CS:GO. Матчи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно. Команды пробились в финал, который состоится 11 октября.

Fnatic и Team Vitality покинули чемпионат. За 3-4 место команды получили по 12 тысяч долларов. Ранее выступление на турнире завершили Complexity Gaming и BIG.

IEM New York Online 2020 для европейского региона проходит с 6 по 11 октября в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 140 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-srazitsya-s-og-v-finale-evropeiskogo-iem-new-york-2020

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