FaZe Clan сыграет с OG в финале европейского IEM New York 2020

FaZe Clan победила Team Vitality, а OG одолела Fnatic в полуфиналах европейского IEM New York 2020 по CS:GO. Матчи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно. Команды пробились в финал, который состоится 11 октября.

Fnatic и Team Vitality покинули чемпионат. За 3-4 место команды получили по 12 тысяч долларов. Ранее выступление на турнире завершили Complexity Gaming и BIG.

IEM New York Online 2020 для европейского региона проходит с 6 по 11 октября в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 140 тысяч долларов.