FaZe Clan стала последним участником плей-офф IEM Katowice Major

FaZe Clan обыграла Cloud9 в заключительном матче стадии New Legends Intel Extreme Masters Season XIII – Katowice Major 2019 по CS:GO и вышла в плей-офф. Американский коллектив закончил выступление на турнире.

Решающая стадия начнется 28 февраля в 18.00 по московскому времени. В четвертьфинал уже прошли ENCE eSports, Natus Vincere, Astralis, Team Liquid, Renegades, MIBR и Ninjas in Pyjamas.

Основная стадия IEM Katowice Major 2019 проходит с 20 по 24 февраля в Польше. Плей-офф проведут с 28 февраля по 3 марта – участники стадии получат инвайт в топ-16 следующего мейджора. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.