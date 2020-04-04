Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

FaZe Clan прошла во второй этап ESL Pro League Season 11

17:57

FaZe Clan обыграла forZe в решающем матче первого этапа ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Коллектив Николы NiKo Ковача победил со счетом 2:0 и заработал квоту в следующий этап чемпионата. ForZe завершила выступление на турнире.

Следующей парой, которая разыграет слот во втором раунде ESL Pro League, станут Fnatic и Ninjas in Pyjamas. Начало встречи запланировано на 4 апреля, 19:00 мск. Последний слот разыграют Team Vitality и OG.

ESL Pro League Season 11 проходит c 16 марта по 12 апреля. Изначально турнир хотели провести на Мальте и в Денвере, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли в онлайн. Участники разыгрывают 750 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-proshla-vo-vtoroi-etap-esl-pro-league-season-11

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир