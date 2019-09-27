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FaZe Clan проиграла Evil Geniuses

08:20

FaZe Clan уступила Evil Geniuses в матче группового этапа ESL One New York 2019 по CS:GO. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу американского коллектива.

Для FaZe это первый турнир в обновленном составе. Ранее организация объявила о том, что к команде присоединился Марсело «coldzera» Давид. Вторым новичком стал Хельвийс «broky» Сауканц, который находится на испытательном сроке.

В параллельном матче группы В Astralis расправилась с OpTic Gaming со счетом 2:0. Следующим матчем группы станет встреча Astralis — EG. ESL One New York 2019 проходит c 26 по 29 сентября.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-proigrala-svoi-pervyi-match-s-coldzera

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