FaZe Clan проиграла Evil Geniuses
08:20
FaZe Clan уступила Evil Geniuses в матче группового этапа ESL One New York 2019 по CS:GO. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу американского коллектива.
Для FaZe это первый турнир в обновленном составе. Ранее организация объявила о том, что к команде присоединился Марсело «coldzera» Давид. Вторым новичком стал Хельвийс «broky» Сауканц, который находится на испытательном сроке.
В параллельном матче группы В Astralis расправилась с OpTic Gaming со счетом 2:0. Следующим матчем группы станет встреча Astralis — EG. ESL One New York 2019 проходит c 26 по 29 сентября.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-proigrala-svoi-pervyi-match-s-coldzera
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