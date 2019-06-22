FaZe Clan покинула ESL Pro League Season 9

FaZe Clan уступила G2 Esports в плей-офф ESL Pro League Season 9 по CS:GO и закончила выступление на турнире. Матч завершился со счетом 0:2 — 12:16 на Train и 8:16 на Dust2. Команда Филипа "NEO" Кубски заняла 5-6 место и получила 20 тысяч долларов.

G2 Esports прошла в полуфинал. 22 июня в 16.00 по московскому времени коллектив из Франции встретится с NRG Esports. Проигравший покинет чемпионат.

LAN-финал девятого сезона ESL Pro League проводят с 18 по 23 июня во Франции. Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч. Решающие матчи 21–23 июня проходят на Sud de France Arena.