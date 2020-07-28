FACEIT забанила более тысячи игроков в CS:GO за использование бага с дымовой гранатой

Более 1,1 тысячи игроков на FACEIT были забанены за использование уязвимости с дымовой гранатой в CS:GO. Об этом сообщил глава платформы Милош «Mikey» Неделькович.

Пользователи обнаружили, что переименование одного из файлов CS:GO позволяет игнорировать анимацию дымовой гранаты: она появляется, только если подойти вплотную. Баг можно активировать во время частного матча, но если после этого не перезапускать клиент, то он сохранится и в матчах на FACEIT.

FACEIT планирует продолжить контролировать игроков, которые используют этот баг, и будет банить недобросовестных пользователей. Исправит ли ошибку Valve, неизвестно.