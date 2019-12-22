Evil Geniuses выбили Natus Vincere из EPICENTER 2019
09:21
Evil Geniuses победили Natus Vincere в четвертьфинале EPICENTER 2019 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:10 на Mirage и 16:14 на Dust2. Команда Кирилла "Boombl4" Михайлова заняла 5-6 место и заработала 15 тысяч долларов.
Evil Geniuses прошли в полуфинал. 22 декабря североамериканский коллектив сразится с mousesports за слот в финале турнира. Во втором полуфинале встретятся Heroic и G2 Esports.
EPICENTER 2019 проводят с 17 по 22 декабря в Москве. Команды разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/evil-geniuses-vybili-natus-vincere-iz-epicenter-2019
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