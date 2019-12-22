Evil Geniuses выбили Natus Vincere из EPICENTER 2019

Evil Geniuses победили Natus Vincere в четвертьфинале EPICENTER 2019 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:10 на Mirage и 16:14 на Dust2. Команда Кирилла "Boombl4" Михайлова заняла 5-6 место и заработала 15 тысяч долларов.

Evil Geniuses прошли в полуфинал. 22 декабря североамериканский коллектив сразится с mousesports за слот в финале турнира. Во втором полуфинале встретятся Heroic и G2 Esports.

EPICENTER 2019 проводят с 17 по 22 декабря в Москве. Команды разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.