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Evil Geniuses сыграют с Team Liquid в верхней сетке ESL Pro League S11

16:35

Определились все участники стадии плей-офф американского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. В виннерах Evil Geniuses сыграют с Team Liquid, а в нижней сетке FURIA Esports поборется с MIBR. Матч пройдут 9 апреля.

По итогам группового этапа команды 100 Thieves и Swole Patrol покинули турнир. Они набрали одинаковое количество очков с MIBR, но у коллектива Габриэля FalleN Толедо было преимущество по личной встрече.

Региональный чемпионат ESL Pro League Season 11 для команд из Северной и Южной Америки проходит с 26 марта по 12 апреля. Призовой фонд турнира составляет 219 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/evil-geniuses-sygrayut-s-team-liquid-v-verkhnei-setke-esl-pro-league-season-11

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