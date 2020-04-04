Evil Geniuses сыграют с Team Liquid в верхней сетке ESL Pro League S11

Определились все участники стадии плей-офф американского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. В виннерах Evil Geniuses сыграют с Team Liquid, а в нижней сетке FURIA Esports поборется с MIBR. Матч пройдут 9 апреля.

По итогам группового этапа команды 100 Thieves и Swole Patrol покинули турнир. Они набрали одинаковое количество очков с MIBR, но у коллектива Габриэля FalleN Толедо было преимущество по личной встрече.

Региональный чемпионат ESL Pro League Season 11 для команд из Северной и Южной Америки проходит с 26 марта по 12 апреля. Призовой фонд турнира составляет 219 тысяч долларов.