Evil Geniuses стартовали с победы на ESL One: Road to Rio

Evil Geniuses выиграли первый матч на ESL One: Road to Rio по CS:GO в американском регионе. Коллектив Питера «stanislaw» Яргуза победил Orgless со счетом 2:0.

В других встречах, которые состоялись в ночь на 23 апреля по московскому времени, Triumph оказалась сильнее Cloud9, а Gen.G одержала верх над 100 Thieves. Во второй соревновательный день на Road to Rio выступят команды из группы B — сначала встретятся Team Liquid и Bad News Bears, а затем состоятся поединки с участием бразильских команд и Team Envy.

ESL One: Road to Rio — онлайн-турнир в шести регионах с призовым фондом в 115 тысяч долларов. Участники также разыгрывают рейтинговые очки, которые нужны для получения инвайта на ноябрьский мейджор в Бразилии.