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Evil Geniuses покинули Asia Championships 2019

05:20

Evil Geniuses проиграли mousesports в четвертьфинале Asia Championships 2019 по CS:GO и покинули турнир. В следующем туре команда Робина «ropz» Коля сыграет с TyLoo за выход в финал чемпионата.

На Asia Championships 2019 игроки EG заняли 5-6 место и заработали 16,5 тысяч долларов. Ранее AVANGAR уступила MIBR и завершила выступление на чемпионате.

Asia Championships 2019 проводят с 20 по 24 ноября в Китае. Призовой фонд соревнования составляет 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/evil-geniuses-pokinuli-asia-championships-2019

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