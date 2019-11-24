Evil Geniuses покинули Asia Championships 2019

Evil Geniuses проиграли mousesports в четвертьфинале Asia Championships 2019 по CS:GO и покинули турнир. В следующем туре команда Робина «ropz» Коля сыграет с TyLoo за выход в финал чемпионата.

На Asia Championships 2019 игроки EG заняли 5-6 место и заработали 16,5 тысяч долларов. Ранее AVANGAR уступила MIBR и завершила выступление на чемпионате.

Asia Championships 2019 проводят с 20 по 24 ноября в Китае. Призовой фонд соревнования составляет 500 тысяч долларов.