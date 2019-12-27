ESPADA укомплектовала состав по CS:GO

ESPADA обновила состав по CS:GO, в ростер вошли Дмитрий «Dima» Бандурка, Абдул «degster» Гасанов, Владислав «FinigaN» Усов, Дмитрий «S0tF1k» Форостянко и «Patsanchik». Об этом ссобщил тренер коллектива Алексей «OverDrive» Бирюков.

ESPADA собрала первый ростер по CS:GO в ноябре 2017 года. В 2019-м клуб дошел до полуфинала SECTOR: MOSTBET, а также занял второе место на чемпионате России по киберспорту. Следующим турниром для команды станет WINNERS League — Season 3: Europe Invite Division.