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ESPADA и Tricked Esport прошли в плей-офф SECTOR: MOSTBET Season 2

17:00

ESPADA и Tricked Esport прошли в решающую стадию SECTOR: MOSTBET Season 2 по CS:GO. Они заняли первое и второе места в группе А соответственно.

В плей-офф также сыграют Pompa Team и SKADE. В полуфинале команда Дмитрия «S0tF1k» Форостянко встретится с польским коллективом, а датчане сразятся с составом из Болгарии. Проигравшие продолжат выступление на турнире в нижней сетке. Когда состоятся полуфиналы чемпионата — неизвестно.

SECTOR: MOSTBET Season 2 проходит с 15 марта в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/espada-i-tricked-esport-proshli-v-plei-off-sector-mostbet-season-2

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