ESPADA и Tricked Esport прошли в плей-офф SECTOR: MOSTBET Season 2

ESPADA и Tricked Esport прошли в решающую стадию SECTOR: MOSTBET Season 2 по CS:GO. Они заняли первое и второе места в группе А соответственно.

В плей-офф также сыграют Pompa Team и SKADE. В полуфинале команда Дмитрия «S0tF1k» Форостянко встретится с польским коллективом, а датчане сразятся с составом из Болгарии. Проигравшие продолжат выступление на турнире в нижней сетке. Когда состоятся полуфиналы чемпионата — неизвестно.

SECTOR: MOSTBET Season 2 проходит с 15 марта в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.