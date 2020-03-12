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ESL Pro League Season 11 проведут в онлайне из-за коронавируса

08:52
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ESL объявила, что матчи группового этапа Pro League Season 11 устроят в онлайне из-за коронавируса. Финальную часть соревнования проведут на LAN в закрытой студии без зрителей.

Изначально групповой этап планировали провести на Мальте, но власти ограничили въезд в страну из-за распространения коронавируса.

Представители ESL отметили, что соберут все команды в Европе — так они смогут играть без разницы в пинге. Некоторые клубы готовы предоставить буткемпы для участников соревнования из других регионов.

Чтобы исключить лишние риски заражения коронавирусом, LAN-финал также перенесли из США в Европу. Турнирный оператор пообещал вернуть средства за купленные билеты.

Ранее о подобном решении сообщили организаторы FLASHPOINT Season 1. Соревнование проведут в закрытой студии FACEIT в Лос-Анджелесе без зрителей. Матчи плей-офф также пройдут в США — изначально LAN-финал планировали устроить в Швеции.

ESL Pro League Season 11 пройдет с 16 марта по 12 апреля. 24 команды разыграют 750 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/esl-pro-league-season-11-provedut-v-onlaine-iz-za-koronavirusa-na-lan-finale-ne-budet-zritelei

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