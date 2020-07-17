ESL One Cologne 2020 пройдет в онлайне

ESL окончательно решила перевести ESL One Cologne 2020 по CS:GO в онлайн. Организаторы поделили турнир на четыре дивизиона (Европа, Северная Америка, Океания и Азия), а призовой фонд сократили вдвое — до 500 тысяч долларов. Оставшаяся сумма будет распределена между IEM Katowice 2021 и ESL One Cologne 2021. Матчи пройдут 18-30 августа.

Определившиеся ранее участники первенства сохранили места на чемпионате. Остальные команды ESL объявит 20 июля. На основании рейтинга турнирного оператора в Европе инвайт получит одна команда, в Америке — две, в Азии и Океании — по три.

Наибольшую часть призового фонда, 325 тысяч долларов, разыграют европейские составы. 135 тысяч получат американские команды, а азиатские и коллективы Океании — по 20 тысяч.