ENCE eSports вышла в основную стадию IEM Katowice Major 2019

ENCE eSports победила Winstrike Team в четвертом раунде предварительной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и получила место в основном этапе турнира.
Ранее команда Алекси "allu" Ялли уступила Renegades, однако до этого одолела G2 Esports и Team Spirit.
В следующем раунде Winstrike Team встретится с коллективом, который также имеет статистику матчей 2:2. 17 февраля команды сыграют в формате best-of-3. Победитель получит место в основной стадии турнира.
IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенды", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/ence-esports-vyshla-v-osnovnuyu-stadiyu-iem-katowice-major-2019