ENCE eSports вышла в основную стадию IEM Katowice Major 2019

ENCE eSports победила Winstrike Team в четвертом раунде предварительной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и получила место в основном этапе турнира.

Ранее команда Алекси "allu" Ялли уступила Renegades, однако до этого одолела G2 Esports и Team Spirit.

В следующем раунде Winstrike Team встретится с коллективом, который также имеет статистику матчей 2:2. 17 февраля команды сыграют в формате best-of-3. Победитель получит место в основной стадии турнира.

IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенды", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.