ENCE eSports покинула ESL Pro League Season 12
16:40
ENCE eSports уступила mousesports в матче нижней сетки плей-офф ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Европы. Коллектив Алекси «allu» Ялли завершил встречу со счетом 1:2 и покинул чемпионат.
ENCE завершила турнир на 7-8 месте и заработала 9 тысяч долларов. Mouz прошла в следующий раунд плей-офф, где поборется с проигравшим из пары Natus Vincere — Complexity Gaming.
ESL Pro League Season 12 для Европы проходит с 1 сентября по 4 октября. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 450 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/ence-esports-pokinula-esl-pro-league-season-12
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...