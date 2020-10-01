ENCE eSports покинула ESL Pro League Season 12

ENCE eSports уступила mousesports в матче нижней сетки плей-офф ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Европы. Коллектив Алекси «allu» Ялли завершил встречу со счетом 1:2 и покинул чемпионат.

ENCE завершила турнир на 7-8 месте и заработала 9 тысяч долларов. Mouz прошла в следующий раунд плей-офф, где поборется с проигравшим из пары Natus Vincere — Complexity Gaming.

ESL Pro League Season 12 для Европы проходит с 1 сентября по 4 октября. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 450 тысяч долларов.